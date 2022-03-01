Дорогу на улице Александра Невского между домами 46б и 46в перекроют в Иркутске. Фото: Иркутская энергосбытовая компания

В Иркутске перекроют дорогу на улице Александра Невского между домами 46б и 46. Ограничение движения на этом участке дороги продлится до 17.00 5 марта 2022 года. Перекрытие дороги связано с земляными работами по вскрытию теплосети для диагностики и ремонта. Об этом сообщают на официальной странице Иркутской энергосбытовой компании в Инстаграм.

- Чтобы попасть на территорию двора, нужно заехать с улицы 4-ой Советской, - рассказали на официальной странице компании в Инстаграме.

Проезд был перекрыт 25 февраля.

Место проведения работ можно посмотреть на сайте и в приложении Яндекс-карты, в режиме пробки.

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