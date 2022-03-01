Число выздоровевших от COVID-19 в Иркутской области почти в 3 раза превысило число заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье 1 марта выявили 2 115 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, общее число заболевших в регионе возросло до 247 212. Тем временем, за сутки с коварной болезнью справились 6 302 человека. С начала пандемии - 203 130. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- В больницах области лечение проходят 3 325 пациентов с диагнозом COVID-19, - рассказали в оперштабе. - Это на 277 человек меньше по сравнению с предыдущим днем.

Число летальных случаев от инфекции в Приангарье превысило отметку в 8 тысяч, за сутки скончались 16 пациентов. От болезней, не связанных с COVID-19, скончались 634 жителя.

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