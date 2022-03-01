Разъяренный алабай напал на свою хозяйку в Иркутской области

В Усольском районе в селе Мальта разъяренная 6-летняя собака породы алабай напала на свою хозяйку, когда та возвращалась из магазина. Оказалось, что он сам выбрался из вольера. По словам женщины, пес набросился на нее и укусил. Испуганная женщина сумела вырваться, закрылась в доме и вызвала полицейских. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На указанный адрес незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы, который обнаружил возле дома агрессивного пса, - рассказали в ведомстве.

Когда хозяйка попыталась открыть дверь полиции, взбесившийся пес снова набросился на нее. А, кроме того, и на самих полицейских. Следуя закону, один из работников полиции достал табельное оружие и выстрелил. Никто из людей не пострадал.

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