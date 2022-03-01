Электроэнергию на 28 миллионов рублей украли в Иркутской области за год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области составили антирейтинг территорий, где зафиксирован самый большой объем незаконно используемой электроэнергии. В прошлом году в регионе было выявлено 492 случая бездоговорного потребления электричества на сумму 28 миллионов рублей. Об этом сообщают в соцсетях Иркутской электросетевой компании.

- В тройку «лидеров» вошли Иркутский район, Иркутск и Аларский район, - отметили в компании.

Антирейтинг территорий, где зафиксирован самый большой объем незаконно используемой электроэнергии

Энергетики напоминают, что незаконные подключения к электросети опасны скачками напряжения и пожарами. О таких случаях стоит сообщать в ИЭСК. Также нарушителям придется оплатить потребленную без договора электроэнергию, а также административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма может достигнуть 80 тысяч рублей, для юридических лиц - 200 тысяч рублей.

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