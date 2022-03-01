До +8 градусов потеплеет в Иркутской области 8 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в марте отличится переменчивостью. В Иркутской области воздушные массы будут сменяться на протяжении десяти дней. 2-3 марта в регион придет первый холодный фронт в этом месяце. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с. Во всех районах области синоптики обещают снегопады. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- С 4 по 7 марта погода будет более устойчивая, снег ожидается только в северных и западных районах, погода в южных районах преимущественно без осадков, — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. - Температура в этот период будет значительно повышаться, ночные температуры составят -10,-15, дневные — -5, 0 градусов. 7-8 марта днем ожидается до +2,+8 градусов.

Затем в регионе снова пройдет холодный фронт, возможен мокрый снег. После 10 марта снова похолодает до -8 градусов.

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