Главу геодезического предприятия осудили за разглашение государственной тайны в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске приговор суда услышал руководитель подразделения геодезического предприятия. Мужчину признали виновным в разглашении государственной тайны. Преступление выявлено, пресечено и расследовано УФСБ России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Установлено, что осужденный на момент совершения преступления имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну и передал для последующей обработки секретную информацию своему подчиненному, не имеющему соответствующего допуска. Таким образом, виновный совершил разглашение сведений, составляющих государственную тайну, - рассказали в ведомстве.

За 2021 год предупреждения о запрете раскрытия информации выносились семи сотрудникам разных организаций.

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