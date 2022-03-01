Названы адреса, где отключат отопление в Иркутске 2 марта. Фото: Иркутская энергосбытовая компания

В Иркутске 2 марта отключает теплоснабжение в некоторых домах всех районов города. Такое отключение нужно для проведения ремонтных работ на теплосетях. В будущем это поможет избежать аварии на сети. Об этом сообщают на официальной странице Иркутской энергосбытовой компании в Инстаграме.

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Лиственичной, 1, - рассказали на официальной странице.

В Октябрьском районе ремонт теплосети пройдет по адресу Советская, 80, а также ремонт оборудования тепловых насосных сетей на улице Байкальской, 143. А вот в Правобережном округе ремонт будет проходить в микрорайоне Первомайский, 38/1. В Ленинском районе компания так же отремонтирует тепловую сеть в доме по адресу Ярославского, 228.

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