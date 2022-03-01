Хоккейный матч с известными спортсменами на льду Байкала отменен Фото: Елена КРИВЯКИНА

Хоккейный матч с известными спортсменами на льду Байкала отменен. Игра должна была пройти 8 марта. Об этом сообщают в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

- Запланированный на 8 марта хоккейный матч с участием Вячеслава Фетисова и других легендарных хоккеистов – отменен, - рассказала глава региона в соцсетях. - На льду Байкала в поселке Большое Голоустное из-за теплой погоды ухудшилась ледовая обстановка. Рисковать жизнью игроков и зрителей мы не можем.

Напомним, синоптики обещали, что погода в марте будет переменчивой. Третьего и четвертого марта в городе ожидается снег, и достаточно тепло: в дневное время -5, а ночью -10...-15. Суббота, которая будет последним рабочим днем на предпраздничной неделе, порадует солнцем. Воздух в этот день прогреется максимум до -1.

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