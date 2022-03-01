Среднего роста мужчина в серой шапке разыскивается в Иркутской области. Фото: УМВД России по Ангарскому городскому округу

В Ангарске разыскивается предполагаемый преступник, который украл алкоголь из продуктового магазина. Полиция вычислила его приметы по камере наблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Ангарскому городскому округу.

- На вид мужчина имеет плотную комплекцию, рост около 165-175 сантиметров, выглядит примерно на 35-40 лет, - рассказали в ведомстве.

На момент преступления подозреваемый был одет в серую шапку, удлиненную зимнюю черную куртку, такого же цвета брюки и ботинки.

Полиция просит сообщить любую информацию, где находится предполагаемый злоумышленник, его личные данные, в местный полицейский отдел.

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