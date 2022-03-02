Девять больниц планируют построить в Иркутской области в 2022 году Фото: ИВАНОВА Диана

В 2022 году в Приангарье запланировано строительство 9 больниц. Новые объекты здравоохранениямогут появиться в Иркутске, Тайшетском, Братском, Катангском, Заларинском, Качугском, Балаганском и Черемховском районах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- По данным министерства строительства региона, в Иркутске до конца года планируется завершить строительство Детской поликлиники на 350 посещений Городской клинической больницы № 8 в Ленинском районе, - рассказали в региональном правительстве. - В настоящее время готовность объекта составляет 65 %, сейчас в здании устанавливают перегородки, проводят благоустройство, на объекте трудятся 30 человек. В 2022 году на завершение строительства детской поликлиники предусмотрено 250 миллионов рублей.

В Иркутске продолжается строительство Радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра на 104 койки. Завершить работы планируют до 10 апреля.В селе Шелехово Тайшетского района возводят сельской участковой больницы. Также работы идут в селе Тангуй Братского района. До декабря планируется завершить строительство здания лечебного корпуса Катангской центральной районной больницы в Ербогачене. На возведение поликлиники в Качуге в этом году планируется направить 170 миллион рублей.

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