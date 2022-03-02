Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в районе Байкала Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На восточном побережье Байкала вновь зафиксировали подземные толчки. Землетрясение произошло 1 марта около 20:00 на севере Бурятии. Его магнитуда достигла 3,1. Об этом сообщают в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

– Эпицентр землетрясения располагается на Баргузинском хребте в Северо-Байкальском районе, в 10 километрах от береговой линии озера, - рассказали в службе.

Напомним, землетрясение произошло 27 февраля в Иркутской области. Подземные толчки в 2-3 балла специалисты Байкальского филиала геофизической службы РАН зафиксировали в 12.18 по иркутскому времени. Толчки в 3 балла почувствовали жители Зимы и Черемховского района. Землетрясение в 2-3 балла ощущалось в Заларинском районе.

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