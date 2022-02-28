Землетрясение в 2-3 балла произошло в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло 27 февраля в Иркутской области. Подземные толчки в 2-3 балла специалисты Байкальского филиала геофизической службы РАН зафиксировали в 12.18 по иркутскому времени. Толчки в 3 балла почувствовали жители Зимы и Черемховского района. Землетрясение в 2-3 балла ощущалось в Заларинском районе.

Добавим, что эпицентр находился в верховьях реки Большая Белая в Восточных Саянах. Магнитуда землетрясения составила 3,9. Также подземные толчки в 2-3 балла ощущалось в поселках Новостройка, Онот, Инга.

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