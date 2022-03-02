Молодого человека в синей куртке разыскивают в Иркутске

В Иркутске разыскивается молодой мужчина в синей куртке и черной шапке. Полиция подозревает его в краже денег банковской карты. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Иркутянка рассказала сыщикам, что после покупки товаров в одном из магазинов обнаружила пропажу платежной карты, - сообщили в ведомстве.

Через какое-то время ей пришло сообщение о покупке на пять тысяч рублей. После просмотра видео с камеры, полицейским удалось выяснить, что предполагаемый злоумышленник расплатился украденной картой вместе с двумя друзьями.

Лиц, имеющих информацию о том, где находится подозреваемый, полиция просит обратиться в местный отдел.

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