Приставы взыскали с жителя Иркутской области 609 тысяч рублей долга по алиментам

Судебные приставы Нижнеилимского районного отделения списали с жителя Иркутской области долг по алиментам 609 тысяч рублей. Нерадивый отец забывал перечислять деньги своему несовершеннолетнему сыну. А по закону он должен отдавать одну четвертую часть всех своих заработков. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

- Житель Иркутской области открыл новый счет в банковской организации, на который поступили денежные средства в размере 650 тысяч рублей, - рассказал начальник отделения Иван Белых.

Приставы выявили появление нового счета и средств на нем. Деньги были перечислены бывшей супруге мужчины.

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