В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Иркутской области 3 марта. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В МЧС предупредили об очередном ухудшении погоды в Иркутской области 3 марта. В четверг, по данным Гидрометцентра, местами по области подуют сильные ветры с севера-запада до 15-18 метров в секунду. Также обещают снег и метели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Водителям на дорогах необходимо быть осторожнее – снежный накат и гололедица, - рассказали в ведомстве.

В спасательной службе напоминают, что при такой погоде возрастает риск столкновений на проезжей части. Лучше всего отказаться от поездок на автомобиле. Не стоит забывать об осторожности на тротуарах.

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