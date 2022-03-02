Иркутская область заняла первое место по темпам строительства в Сибири

Иркутская область заняла первое место по темпу строительства среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- Годовой ввод квартир составил 506,9 квадратных метров на тысячу жителей области, по этому показателю у региона четвертое место, - рассказали в ведомстве.

Второе место Приангарье заняло по заработной плате. Наш регион уступил только Красноярскому краю. Так же область находится на втором месте по развитию потребрынка. На третьей позиции Иркутская область по среднему размеру пенсий.

На четвертое место Прибайкалье попало по уровню инфляции. За последний год с декабря 2020 года по декабрь 2021 года цены выросли на 8,9 %. А самый низкий показатель в Томской области.

По безработице регион на пятом месте среди СФО – 5,2 %. По убыли населения тоже на пятой позиции. В Иркутской области это 6,3 человека на тысячу жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Развитие среднего профессионального образования обсудили депутаты ЗС в Братске.(подробности)

Приставы взыскали с жителя Иркутской области 609 тысяч рублей долга по алиментам.(подробности)