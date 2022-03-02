Средняя зарплата в 2021 году в Иркутской области составила 54 433 рубля

Средняя зарплата в Иркутской области составила почти 54,5 тысяч рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутской области средняя зарплата составила 54 433 рубя. Такие данные были получены с января по декабрь 2021 года. А за декабрь прошлого года эта сумма несколько выше – 69 122 рубля. Причем в этот показатель не бралась заработная плата сотрудников, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей, а также физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- Самая высокая оплата труда в отрасли по добыче полезных ископаемых – 108 482 рубля, - рассказали специалисты.

Гораздо ниже зарплата у работников финансовых и страховых предприятий – 77 034 рубля. Это второе место в рейтинге. На третьей позиции по уровню заработка – госслужащие и военные. В этой сфере сотрудники получают в среднем 65 766 рублей в месяц. Далее - 64 947 рублей зарабатывают в энергетике. Топ-5 по зарплатам замыкает сфера науки - 62 173 рубля.

Меньше всего, по данным статистики, за работу ежемесячно зарабатывают в гостиницах и предприятиях общественного питания – 28 270 рублей.

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