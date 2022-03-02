Прочти 6,5 тысяч человек выздоровели от коронавируса за сутки в Иркутской области

В Иркутской области выздоровели от коронавируса за сутки 6429 человек. Это больше на 127 человек, чем вчера. Всего с начала пандемии в области справились с этим недугом 209 559 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Еще 2247 случаев коронавируса было зарегистрировано в регионе с 1 по 2 марта, - рассказали в оперштабе. – С апреля 2020 года количество подтвержденных случаев COVID-19 равно 249 459.

Госпитализировано 3193 жителя Приангарья. За последние сутки от коронавируса скончались 14 человек. Всего – 8061. От других, не связанных с COVID-19 болезней, за сутки умерли 2 человека. Всего таких случаев зафиксировано 636.

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