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Происшествия2 марта 2022 6:54

Распылил в лицо освежитель воздуха и избил. Братчанина осудили за нападение на полицейского

К 2,5 годам колонии приговорили братчанина за нападение на полицейского с освежителем воздуха
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Распылил в лицо освежитель воздуха и избил. Братчанина осудили за нападение на полицейского

Распылил в лицо освежитель воздуха и избил. Братчанина осудили за нападение на полицейского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске 37-летний мужчина напал на полицейского с освежителем воздуха. Пьяному сибиряку не понравилось, что его подругу, с которой он находился дома, пригласили проследовать в отдел. Женщину подозревали в краже. Схватив аэрозольный баллончик, братчанин распылил его в лицо полицейскому, а затем начал бить его кулаками по голове и телу. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СК.

- Cуд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в ведомстве.

Вред здоровью полицейского оценили как средний.

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