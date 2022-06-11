Катер загорелся в Иркутске ночью 11 июня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 11 июня в Иркутске на улице Ржанова загорелся катер. Сообщение на номер "101" поступило в 02:09. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту пожара были направлены 2 единицы техники и 10 человек, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия первого подразделения горел катер, внутри был полностью в огне. В результате пожара поврежден катер на площади 45 квадратных метров.

В 2:20 спасатели потушили открытый огонь, а в 3:32 полностью потушили дымящийся катер. К счастью, травм удалось избежать - из-за происшествия никто не пострадал.

Также в региональном МЧС отметили, что известна предварительная причина пожара - это аварийная работа электропроводки. Виновник, а также размер ущерба устанавливаются.

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