«Байкальская ярмарка» в честь Дня России открылась у дворца спорта «Труд» в Иркутске. Фото: Елена СОКОЛОВА

Пышный гастрономический праздник "Байкальская ярмарка" открылся в Иркутске. Любимое мероприятие многих горожан, «Комсомольская правда в Иркутске совместно с Общественной палатой Иркутска, городской администрацией и правительством Приангарья, организовывает в честь Дня России, который отмечается 12 июня. На площади у дворца спорта "Труд" весело и шумно уже с самого утра. Местные производители развернули палатки с угощениями, а творческие коллективы уже готовы порадовать зрителей своими выступлениям. Народная ярмарка начинается! И отличная солнечная погода ей в помощь. 12 июня в Иркутске обещают до +27 градусов

Итак, концертная программа под названием "Мой дом - Россия" началась в 11.00. Ее открыли мэр Иркутска Руслан Болотов, губернатор Приангарья Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, директор иркутского филиала "Комсомольская правда в Иркутске" Станислав Гольдфарб, которые поздравили всех с Днем России.

Ну а впереди у нас праздничная программа почти на весь день. Изюминкой Дня России 2022 в Иркутске станет флешмоб: сводный хор народных коллективов исполнит песни, знакомые всем с детства, и подарит отличное настроение.

Полную программу «Байкальской ярмарки» смотрите ЗДЕСЬ.