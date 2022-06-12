Проезд по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина перекрыли 12 июня в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Внимание, иркутские автомобилисты! 12 июня в центре города частично перекрыли проезд на улицах Карла Маркса, 5-й Армии, Свердлова и бульваре Гагарина. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения связаны с проведением велогонки.

- Участники стартовали от здания Иргиредмета (бульвар Гагарина, 38) в 10:00, - рассказывают в администрации. - Автомобилистов просят заранее планировать маршрут при движении через центр города и выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, 12 июня у дворца спорта «Труд» проходит пышный гастрономический праздник "Байкальская ярмарка". Местные производители развернули палатки с угощениями, а творческие коллективы радуют зрителей своими выступлениям.

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