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Общество14 июня 2022 3:15

20 тысяч рублей штрафа получил житель Монголии за удар полицейского в Иркутской области

После выписки штрафа мужчина долг не выплатил
Татьяна КОЛЯДИНА
20 тысяч рублей штрафа получил житель Монголии за удар полицейского в Иркутской области

20 тысяч рублей штрафа получил житель Монголии за удар полицейского в Иркутской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области судебные приставы взыскали уголовный штраф с жителя Монголии за удар кулаком полицейского. В тот момент сотрудник полиции находился при исполнении. Мужчина должен был оплатить 20 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по региону.

- Злоумышленник ударил сотрудника полиции во время составления административного протокола, составленного за появление в общественных местах в пьяном виде, - рассказали в ведомстве.

Судебный пристав предупредил жителя Монголии, чем чревато невыполнение условий протокола. Но доводам мужчина не внял и впоследствии не оплатил долг. Поэтому мужчине было запрещено возвращаться к себе в страну. В итоге мужчина оплатил уголовный штраф полностью.

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