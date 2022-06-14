Три человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области за неделю и праздничные дни с 7 по 13 июня произошло 46 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли три человека, а 57 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В двух случаях водитель находился за рулем в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

Среди самых частых причин, по которым происходят аварии, это превышение скорости - в девяти случаях. Также несоблюдение очередности проезда. Правилом пренебрегли семь водителей. Кроме того, нарушение правил расположения транспорта на дороге – 6, выезд на втречку, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

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