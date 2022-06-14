О погоде в Иркутской области 15 июня: термометры покажут больше 30 градусов Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Прогноз погоды неизменно интересует горожан. Из-за капризов небесной канцелярии за одну неделю иркутяне могу примерить пальто и "раздеться" до шорт. Что же ждать сибирякам от второго рабочего дня на этой неделе? Синоптики предупреждают, Приангарье накроет летняя жара. Столбик термометра покажет больше 30 градусов.

- В среду, 15 июня, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, - рассказывают синоптики.

Днем температура поползет вверх и достигнет +27...+32 градусов. Ночью ожидается +11...+16 градусов. В Иркутске подует ветер 5-10 м/с, а воздух прогреется до +27,+29.

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