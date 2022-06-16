Свет отключили в части Свердловского района в Иркутске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Иркутске в Свердловском районе в 09.10 произошла авария на электрических сетях. Без света остались жители части города. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутских электросетей».
- Под отключение попало несколько домов в микрорайоне Юбилейный, а также на улицах Багратиона, Костычева и садоводства – Березка, Энергетик.
На данный момент на место происшествия выехала бригада Южных электрических сетей. Она выявит причину отключения и устранит поломку. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 12.00.
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