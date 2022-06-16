Как организовано движение на трассе "Байкал", где сошел оползень Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянском районе специалисты дорожной службы и инспекторы ГИБДД работают на 156 километре трассы "Байкал", где днем 16 июня на проезжую часть сошел оползень. Из-за этого движение в оба направления пришлось перекрыть.

- Движение осуществляется через обочину в реверсивном режиме, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По УКВ-радиостанции об оползне и временном ограничении движения информируют водителей-дальнобойщиков.

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