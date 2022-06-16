Главу Байкальска оштрафовали за то, что сдавал майнерам в аренду помещения ТЭЦ. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Прокуратура Иркутской области провела проверку по соблюдению закона при распоряжении и использовании муниципальной собственности в Байкальске. Выяснилось, что три организации нелегально установили на ТЭЦ машины для майнинга криптовалюты. При этом не были учтены требования пожарной безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- Также был нарушен запрет на передачу администрацией Байкальска в субаренду объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, что было сделано в 2021 году, – отметили в ведомстве. – На этом основании договор аренды был оспорен в судебном порядке и решением Арбитражного суда области признан недействительным. Согласно судебному решению объекты ТЭЦ должны были быть возвращены администрации Байкальска по окончании отопительного сезона - 15 мая.

Но этого не было сделано – снова заключили договор и незаконная работа продолжилась. В итоге следственный комитет возбудил уголовное дело. Вскоре прокуратура региона подала иск об аннулировании уже нового договора и возврате муниципального имущества. Арбитражный суд Иркутской области иск удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу.

В конце концов, УФАС России по Иркутской области оштрафовал главу администрации Байкальска. А двум майнер-организациям предписано выплатить каждой по 150 тысяч рублей. Сейчас имущество возвращено, организации освободили помещение.

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