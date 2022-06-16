Движение по трассе "Байкал" в Слюдянском районе перекрыли из-за оползня Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянском районе на проезжую часть сошел оползень. Сообщение об этом поступило в Главное управление МЧС России по Иркутской области днем 16 июня.

- На 156 километре трассы Р-258 "Байкал" сошел оползень на проезжую часть, движение перекрыто в обоих направлениях, - отметили в пресс-службе ведомства.

На место случившегося выехали специалисты дорожной службы и полицейские. По УКВ-радиостанции об оползне и временном ограничении движения информируют водителей-дальнобойщиков.

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