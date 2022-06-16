Мужчину забили до смерти металлическим прутом у лайндж-бара в Улан-Удэ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией закончился конфликт между несколькими посетителями лаундж-бара в Улан-Удэ. Ссора между пьяными компаниями переросла в драку во дворе заведения. Во время потасовки один из мужчин оторвал от забора металлический прут и несколько раз ударил им оппонента по голове. От полученных травм тот умер в больнице. Наносившего удары мужчину уже задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Сейчас собираются все доказательства вины задержанного, а также решается вопрос о заключении его под стражу.

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