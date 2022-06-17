Черная пантера по кличке Шанель переехала в иркутский зоопарк из Калуги. Фото: Иркутская зоогалерея

В одном из зоопарков Иркутска появился новый необычайно диковинный зверь – черная пантера по кличке Шанель. Она прилетела самолетом в столицу Приангарья из экопарка «Биосфера», что находится в Калуге. Родилась она в неволе у пары ягуаров Коко и Карата. Об этом рассказали в Иркутской зоогалерее.

- Черной пантере, а точнее ягуару-меланисту послезавтра исполнится 8 месяцев, она еще совсем подросток, - поделились в зоогалерее. - Адаптировалась хорошо, сейчас с интересом изучает новую жилплощадь. И, судя по настроению, ей все нравится. Особенно любит валяться на спине в мягком сене и опилках, последствия чего тут же яркими пятнами выделяются на шикарной черной шкурке.

Зоологи рассказали, что на самом деле Шанель приехала в Иркутск еще в мае. Но проходила карантин под присмотром специалистов, как и положено в таких случаях. Это время миновало без каких-либо трудностей и теперь с большой кошкой могут познакомиться и иркутяне – гости зоопарка.

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