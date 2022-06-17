Росгвардеец спас тонущую 10-летнюю девочку в Ангарске

Владимир Кулаев в тот день отдыхал на набережной с семьей. Фото предоставлено Росгвардией России по Иркутской области

- Помогите, дочь тонет! – страшные крики женщины на берегу реки Китой услышал росгвардеец Владимир Кулаев. Быстро сориентировавшись, прапорщик тут же бросился в воду и спас девочку.

- Я не раздумывал, сразу прыгнул в реку и достал ребенка на сушу, - вспоминает Владимир Кулаев. - Все произошло за доли секунды. Расстояние до ребенка было примерно метров 20-30, но я старался плыть очень быстро, помогла физическая подготовка.

Как стало известно потом, школьница плавала в реке, но в какой-то момент ее подхватило течение и понесло на глубину. А в тот день военнослужащий полка по охране важного государственного объекта Росгвардии города Ангарска выбрался со своей семьей в выходной просто прогуляться по набережной. Страшно представить, чем могло бы закончиться это купание 14 июня, если бы рядом прапорщика не оказалось.

- Мама спасенной девочки выразила слова благодарности Владимиру Кулаеву, - говорят в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области. . – А военнослужащий попросил родителей впредь быть предельно внимательными к детям на водоемах, ведь маленькая оплошность могла стоить жизни.

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