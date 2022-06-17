Бизнес-леди из Иркутска осудили за незаконное использование бренда американской компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время рейдов по торговым точкам Иркутска организация по защите интеллектуальной собственности обнаружила контрафактный товар. Бизнес-леди незаконно продавал музыкальные колонки под брендом известной американской компании. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Компания, представляющая интересы правообладателя, подала иск в Арбитражный суд Иркутской области о компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак №266284, а также судебных издержек в размере стоимости вещественного доказательства – товара, приобретенного во время рейда. Общая сумма составила 53 тысячи рублей, - рассказали в ведомстве. - Суд иск удовлетворил.

Однако выплачивать компенсацию предприниматель не торопилась. из-за чего в ситуацию вмешались судебные приставы. На ее банковские счета был наложен арест. После этого женщина все же явилась на прием и погасила задолженность.

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