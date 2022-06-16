Женщина зарезала знакомого и пыталась покончить с собой в Усолье-Сибирском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 июня в Усолье-Сибирском жители дома на улице Серегина, 14 вызвали пожарных. Из одной из квартир валил дым. Когда сотрудники МЧС и полицейские попали внутрь, они обнаружили тело убитого мужчины и женщину без сознания. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, вечером 13 июня в ходе распития спиртных напитков между хозяйкой квартиры и ее знакомым произошел конфликт, в ходе которого она причинила ему ножевые ранения, - рассказали в ведомстве. - 32-летний мужчина скончался на месте происшествия. Спустя некоторое время женщина подожгла вещи в коридоре квартиры и попыталась покончить жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 36-летняя подозреваемая находится в больнице под охраной. Известно, что в 2019 году она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за совершение особо тяжкого преступления.

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