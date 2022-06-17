Учебную противотанковую мину в подъезде обнаружили жители многоэтажки в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне вечером,16 июня, жителей одной из многоэтажек в Иркутске напугала лежащая в подъезде...противотанковая мина. Очевидцы поспешили сообщить о необычной находке в экстренные службы. На вызов незамедлительно отреагировали полицейские и сотрудники МЧС.

Однако вскоре выяснилось, что беспокоиться было не о чем - снаряд оказался учебным. Как стало известно "КП"-Иркутск", накануне один из жильцов переезжал и перевозил вещи. По неподтвержденным данным, мужчина в прошлом работал учителем ОБЖ и мог принести макет из учебного учреждения.

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