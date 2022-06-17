Пенсионерка заживо сгорела, пытаясь спасти имущество из пожара в Усольском районе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На месте трагического пожара работали спасатели в ночь на 17 июня в Усольском районе. В поселке Большая Черемшанка загорелись жилой дом и деревянные постройки на участке. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К тушению привлекались добровольная пожарная команда и подразделения областной пожарной части, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия пожарных строения были охвачены огнем на площади 168 квадратных метров.

Во время тушения пожара на пороге дома спасатели нашли тело погибшей 70-летней женщины. Оказалось, что огонь начал распространяться в деревянной стайке из-за короткого замыкания. Пытаясь спасти имущество, пожилая женщина сгорела заживо. Подробности случившегося выясняют дознаватели МЧС.

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