Фальсификат нашли в сгущенном молоке в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Фальсификат в партии сгущенного молока нашли во время проверки специалисты Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. Во время исследования в образцах нашли ситостерин и компестерин.

- Это значит, что в продукции использовались немолочные виды сырья немолочного происхождения с добавлением растительных масел, - объяснили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории. - Информация о нарушениях внесена в государственную информационную систему «Веста» и направлена в территориальное управление Россельхознадзора.

В лаборатории также отметили, что анализ стеринов, содержащихся в жировой фазе животного или растительного происхождения, является одним из показателей качества продукции, от которых зависит здоровье людей.

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