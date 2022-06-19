70-летняя пенсионерка в розовой куртке и черных тапочках пропала в Зиминском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полиция разыскивает 70-летнюю Татьяну Котову. 18 июня в дежурную часть с известием о пропаже своей жены обратился мужчина, житель Зиминского района. Он рассказал, что супруга ушла вчера вечером из дома. До сих пор о пенсионерке не был ничего известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.

- На вид женщине около 70-75 лет, среднего роста 165-170 сантиметров, волосы русые с сединой, кареглазая, - отметили в ведомстве.

Накануне Татьяна Котова была одета в розовую куртку, черные штаны и резиновые тапочки черного цвета.

Всех, кто видел или знает ее местоположение, сотрудники полиции просят обратиться в местный отдел.

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