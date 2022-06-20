Контролировать численность голубей предложили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне предложили властям вернуться к регулированию численности голубей, как это было в советские годы. Недовольство большим количеством птиц выразили жители микрорайона Крылатый во время трансляции в соцсетях. Горожане посетовали на то, что голуби не только портят благоустройство, но и являются переносчиками инфекций.

- Хороший вопрос. Мы позанимаемся с орнитологами, - ответил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Постараюсь дать ответ на него в своем Telegram-канале, когда буду более готовым, необходимо изучить его более глубоко.

Также глава города отметил, что чаще всего иркутян беспокоит проблема безнадзорных собак. По его словам, областному центру будет выделена субсидия на создание для создания питомника, содержащего животных на постоянной основе. Это позволит не выпускать отловленных псов обратно на улицу, где они были пойманы.

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