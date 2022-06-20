На 4,5 тысячи коек сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

За последний месяц в больницах Приангарья коечный фонд для лечения пациентов с новой корнавирусной инфекцией сократили на 4,5 тысячи коек. Об этом во время заседания оперативного штаба под руководством губернатора сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.

- В последние недели мы наблюдаем снижение темпов вакцинации и ревакцинации, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Тем временем, специалисты не исключают подъема заболевания в осенний период.

Также губернатор Иркутской области сообщил, что все пункты вакцинации на сегодня обеспечены препаратами. Жителей региона просят заблаговременно делать прививки. По темпам первичной иммунизации Приангарье занимает 44 место в рейтинге среди других субъектов России и 27 место по темпам повторной иммунизации.

В настоящее время развернуто 505 коек для ковид-больных, из них с кислородом 288 и 76 реанимационных койки в 28 медицинских организациях Иркутской области. Свободный коечный фонд составляет более 30%.

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- В последние недели мы наблюдаем снижение темпов вакцинации и ревакцинации. Тем временем, специалисты не исключают подъема заболевания в осенний период. Поэтому наша задача усилить работу в направлении профилактики. Все пункты вакцинации обеспечены препаратами. Я призываю жителей региона не дожидаться роста числа заболевших, а заблаговременно сделать прививку и защитить себя и своих близких, - сказал Игорь Кобзев.