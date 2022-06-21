Редкое природное явление засняли в небе над Иркутском. Фото: Александр Турков

Редкое атмосферное явление в небе над Иркутском попало на видео. Заснял его любитель астрономии Александр Турков. Ночью мужчина увидел, как «сияет небо» и решил запечатлеть момент. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутского планетария.

- Я заметил их на небе вечером 19 июня, около 23 часов, начал съемку, но небо было закрыто более низкой облачностью, и я уже думал, что ничего не получится, - говорит Александр Турков. - Примерно в три часа ночи, уже 20 июня, проснулся как будто по зову сердца, смотрю в окно — а там небо сияет! Быстро нашел свободную флешку и начал снимать, используя объективы с разным фокусным расстоянием.

Это редкое явление называется серебристыми облаками. Образуются они высоте 70-95 километров над землей, когда обычные не поднимаются выше 10-12 километров. Как отметили в Иркутском планетарии, с наибольшей вероятностью их можно увидеть в июне и июле в период навигационных сумерек, когда Солнце опускается под горизонт на 6-12 градусов. В это время земная тень закрывает наиболее плотные и запыленные слои атмосферы, и освещаются только верхние, разреженные слои. На этом фоне становятся видны жемчужно-серые и бело-голубые облака.

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