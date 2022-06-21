Летальных исходов от коронавируса в Иркутской области не зарегистрировано Фото: Иван МАКЕЕВ

21 июня в Приангарье число случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии выросло до 295 369. За сутки диагноз подтвердился еще у 63 человек. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- 245 пациентов, болеющих коронавирусом, проходят лечение в больницах региона, - отметили в оперштабе. - Это на 17 человек меньше, чем накануне. При этом в минувшие сутки выздоровели еще 54 жителя Приангарья. Всего с болезнью справились 291 157 зараженных.

К счастью летальных исходов от коронавируса зарегистрирована в последние 24 часа не было. За все время от инфекции скончались 8 679 человек. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 696 жителя региона.

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