Продажу алкоголя ограничат в Иркутске в День молодежи Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутске в День молодежи, 26 июня, ограничат продажу алкогольных напитков. Спиртное нельзя будет купить в розничных магазинах. Запрет не коснется общепитовых заведений. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Кроме того, согласно постановлению Правительства Иркутской области, с 24 июня по 30 июня продажу алкоголя ограничат в дни проведения выпускных балов в школах, - рассказали в мэрии областного центра.

Запрет будет действовать с обеда до ночи - с 14.00 до 23.00.

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