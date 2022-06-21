Стобалльников ЕГЭ по истории и физике в Иркутской области нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области выпускники школ получили результаты ЕГЭ по истории и физике. Они оказались не настолько успешными, как по другим предметам. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В ЕГЭ по истории приняли участие 1748 человек, - отметили в правительстве. - Максимальный балл составил 96. Его получили 12 выпускников из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усть-Илимска.

Из заданий, посвященных Великой Отечественной войне легче всего школьники справились с заданиями, касающимися периода Коренного перелома в ходе войны.

Физику сдавали более двух тысяч человек. Самый высокий балл – 97. Такие результаты получили два ученика из Иркутска и Саянска.

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