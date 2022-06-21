Ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского прибудет в Иркутскую область. Фото: пресс-служба администрации Куйтунского района

В Иркутскую области прибудет ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского. Событие приурочено ко всероссийскому крестному ходу, посвященному 600-летию обретения мощей одного из самых почитаемых на Руси святых. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Куйтунского района.

- Ковчег со святыней провезут по 50-ти епархиям России, - рассказали в администрации. - В областной центр их привезут вечером 26 июня, а 27-28 июня будет доступна верующим для поклонения.

Расписание мероприятий:

27 июня с 9.00 до 20.00 часов – мощи будут открыты в Богоявленском соборе;

28 июня в 9.00 утра пройдет Архиерейская литургия в этом же соборе;

Чуть позже в этот же день в 11.00 состоится Крестный ход от собора Богоявления до Харлампиевского храма;

А уже с 13.00 до 20.00 мощи можно будет смотреть в Харлампиевском храме.

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