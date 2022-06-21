Четвертый этап благоустройства комплекса «Иерусалимская гора» начался в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске начался четвертый этап благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». На данный момент подрядчики выполнили работы на 60%. На участке сделают покрытия и газоны. В порядок приведут ограждение парка: покрасят решетки и бетонные колонны. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В рамках благоустройства будет проведена санитарная обрезка и снос аварийных и сухих деревьев, – отметила заместитель начальника отдела благоустройства городской среды администрации Иркутска Алена Шубина. - Запланирован посев газонов площадью более 10 тысяч квадратных метров

Также в этом году обновят сквер «Аистенок», который находится напротив театра кукол.

Благоустройство Иерусалимской горы проводилось с 2018 года по 2020. Была уложена плитка, установлены опоры освещения, обустроены входы и отремонтировано ограждение. Также организовано более 20 зон отдыха. Поставлены информационные знаки с историческими справками об известных иркутянах, появилось видеонаблюдение.

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