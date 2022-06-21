Автомобилистка из Нижнеудинского района сбила 11-летнего школьника на самокате Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеудинском районе 49-летняя автомобилистка Honda Logo сбила 11-летнего школьника. Дорожный инцидент произошел 21 июня вечером. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина наехала на ребенка, который двигался на самокате в попутном направлении, - отметили в ведомстве. - В результате ДТП, ребенок был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины аварии.

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