Иркутяне встали в километровой пробке на Иннокентьевском мосту, Рабочего штаба и ГЭС. Фото: предоставлено сервисом Янддекс.Пробки

Не получится быстро вернуться с работы домой, вечером, 21 июня у некоторых иркутских автомобилистов. Дело в том, что на городских улицах образовались километровые пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 20.00, в Иркутске заторы в шесть баллов.

Рассказываем, где автомобилистам придется постоять. Итак, наиболее сильно движение затруднено на Иннокентьевском мосту и на улице Рабочего штаба. Там зафиксированы две автомобильные аварии. А также медленно едут машины на 7-ой Советской и бульваре Рябикова. Чуть менее плотное движение на улицах 3 Июля Партизанская, Байкальская, Пискунова, Маршала Конева.

Дорожные работы проходят на плотине ГЭС в трех местах. Из-за этого также образовался сильный затор. Кроме того, на Качугском тракте машины стоят в обе стороны.

Затор в обе стороны на Качугском тракте Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Водителям лучше заранее выбирать пути объезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21 июня в Иркутской области стал самым длинным в этом году.(подробности)

57 тысяч детей уже отдохнули в летних оздоровительных лагерях Иркутской области.(подробности)