Песок и гравий на 2,6 миллиона рублей украли с территории кладбища в Иркутской области

Песок на 2,6 миллиона рублей украли с территории кладбища в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Проверка показала, что песок и песчано-гравийная смесь на территории поселка Октябрьский Чунского района добывалась незаконно.

- Вместе с тем, в ходе выездной прокурорской проверки выявлено, что карьер разработан в пределах земель ритуального назначения населенного пункта, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. - При отсутствии лицензии произведена незаконная добыча природной смеси в размере выемки грунта свыше 9300 кв.м.

Ущерб недрам России оценили в 2,6 миллиона рублей миллионов рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем опасно покупать гаджеты « с пробегом» и как не обмануться. Откровения мастера по ремонту сотовых телефонов из Иркутска. Чтобы купить б\у смартфон, на ремонт которого не придется тратиться, надо выбирать технику с умом, следуя нашим советам. (подробности)

Стали известны новые подробности уличной драки, в которой житель Иркутска с двух ударов в голову убил парня. Иркутянин, с двух ударов в голову убивший парня, занимался боями без правил. (подробности)