Психологическую поддержку удаленщикам должны обеспечивать работодатели, считают ученые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психологическую поддержку сотрудникам, работающим на удаленке, в России должны обеспечивать работодатели, считает кандидат юридических наук, доцент факультета права НИУ ВШЭ Елена Серебрякова. Такой вывод она сделала из исследования Института исследования национального и сравнительного права. Его авторы установили, что удаленная работа приносит высокий уровень стресса даже в условиях, когда пандемия COVID-19 уже отступила, сообщают в NEWS.ru.

- Если мы обратимся к законодательству, мы увидим, что понятия психосоциальных рисков там нет. Следует закрепить хотя бы декларативно необходимость поддерживать психологическое здоровье работника. Необходимо закрепить обязанность работодателей выявлять психосоциальные риски и управлять ими, - подчеркнула эксперт.

Ученая объяснила, что важнее всего такие изменения для сотрудников, работающих удаленно. По ее словам, этот новый, распространившийся широко только в последнее время формат работы создал множество проблем, несвойственных для офисного труда. Результатом оказывается стресс, который ведёт к проблемам со здоровьем.

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